شدّدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، على "أهميّة دعم ​الصحافة​ للاستمرار في أداء دورها الطليعي والثقافي". وأكّدت خلال لقائها في مكتبها في الوزارة، رئيس تحرير "الدايلي ستار" نبيل لادقي والمدير المالي والإداري جمال زين، حيث ناقشت معهما الظروف الّتي أدّت إلى وقف صدور النسخة الورقية من الصحيفة، "أنّها لن توفّر جهدًا للمساعدة في تحصين المهنة الّتي لطالما كانت رائدة في ​لبنان​، ومكّنته من تصدّر المشهد الإعلامي في المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام أكدت أهمية دعم الصحافة: لن نوفر جهدا للمساعدة بتحصين المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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