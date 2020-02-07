الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، "مقتل شاب (19 عامًا) برصاص ​الجيش الإسرائيلي​، خلال مواجهات في قرية قفين القريبة من مدينة طولكرم في شمال ​الضفة الغربية​".

وذكر سكان من قفين لوكالة "فرانس برس"، أنّ "مجموعة من الشبان تظاهروا عقب صلاة الجمعة باتجاه الجدار القريب من القرية، ووصل الجيش الإسرائيلي إلى المكان وأطلق الذخيرة الحيّة، ما أدّى إلى إصابة الشاب في رقبته مباشرة".

وكانت قد وقعت مواجهات في مناطق عدّة في الضفة الغربية اليوم الجمعة، ضمن سلسلة الاحتجاجات الّتي بدأها الفلسطينيون منذ إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن خطته للسلام في الشرق الأوسط.