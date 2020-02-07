الطقس غداً غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان السبت غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٦ أمتار، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ٩٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ ٧٠٠ متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع تساقط لحبات البرد على الساحل، محذرة "من تساقط اللوحات الاعلانية بسبب سرعة الرياح وسلوك ​الطرقات الجبلية​ بسبب تراكم الثلوج"، مشيرة إلى أن "حدة الأمطار والثلوج تخف خلال الليل"، كما حذرت من "تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق".

أما الأحد، فغائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق، ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٥٠٠ متر، محذرة من خطر الانزلاق.

أما الإثنين، فغائم جزئياً دون تغيير يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، بينما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر وما فوق خاصة شمال البلاد، ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.