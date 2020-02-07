أضربوا عن الطعام .. القصة الكاملة لـ"طالبة الصفر" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أسرعت شيماء أحمد محمود شاهين، طالبة بمدرسة أمين سامي بقرية البرادعة في القناطر، لتبحث عن نتيجة الفصل الأول الدراسي على الإنترنت، وهي ُتمني نفسها، وتحلم بالفرحة التي ستعم منزلها فور علمهم بالنتجة، التي جاءت "صفر".

صفر اليدين والنتيجة، دفعت الأم والطالبة للإضراب عن الطعام، فيما أسرع الأب إلى قسم الشرطة، وحرر محضر رقم 1591 بتاريخ 6 فبراير الجاري، ضد الإدارة التعليمية بالقليوبية.

"لن أسكت عن حق ابنتي"، هكذا بدأ "أحمد"، والد الطالبة، حديثه لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن ظلمًا وقع على ابنته، متهمًا مسئولي التعليم وكنترول الإعدادية بالإهمال، وتعديل رقم جلوس ابنته، ما تسبب في حصولها على "صفر" رغم حضورها الامتحانات وإجابتها على الأسئلة.

وأضاف والد الطالبة، أن ابنته دخلت اللجنة برقم جلوس خاطئ وعندما سألت المراقب، كتب لها رقم جلوس في ورقة الإجابة، وقال لها هذا هو الرقم الذي ستؤدين به الامتحان، وبالاطلاع على النتيجة فوجئنا بحصولها على صفر، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وإثبات حق ابنته.

وقالت الطالبة، "شيماء"، إنها تعيش أسود أيام حياتها بسبب الظلم الواقع عليها، وأنها مضربة عن الطعام هي ووالدتها منذ إعلان النتيجة، مطالبة بإنصافها وإعطائها حقها، ومحاسبة المخطئ ومن تسبب في تلك الكارثة.

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من جانبها شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي وموجهي العموم وكنترول الشهادة الإعدادية، لفحص الشكوى.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه فور تلقيه الشكوى من ولي أمر الطالبة أمس الخميس، أمر بتشكيل لجنة لفحص الواقعة، ومراجعة كل الإجراءات والأوراق الخاصة بالطالبة في الكنترول، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مهام عملها والفحص على أرض الواقع غدًا السبت لإعلان النتائج كاملة.

وأوضح عجلان أنه لا صحة لحصول الطالبة على صفر، والصفر الموجود في النتيجة على الإنترنت سببه أن الطالبة حررت الاستمارة الخاصة بالإعدادية أول يوم امتحان في 16 يناير الماضي، وأن الكشوف والإجراءات الخاصة بالكنترول كانت مجهزة قبل ذلك التاريخ، مشيرًا إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر مواقع الإنترنت، "نتيجة استرشادية فقط" ولا يُعتد بها.

وأضاف وكيل الوزارة، أن النتيجة الرسمية هي الموجودة بالمدارس والكنترول، والكشوف الخاصة بالنتائج المسلمة في المدارس، وأوضح أن الطالبة حاصلة على 83 درجة، وأقرت هي ووالدها ووالدتها خلال السؤال في الكنترول عن النتيجة، أن أوراق الإجابة تخصها ورقم الجلوس يخصها ولكنها اعترضت على النتيجة بزعم تفوقها، وهو أمر قيد البحث من خلال اللجنة.

وأوضح "عجلان"، أن الطالبة بسبب تحريرها الاستمارة يوم الامتحان، تتبع نظامًا يسمى "توابع المدارس" بسبب أن كشوف المناداة وأرقام الجلوس تكون مسلمة للجان قبلها بـ4 أيام، وفي حالتها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغها برقم جلوس، والذي امتحنت به كل المواد، وبتوقيع المراقبين في جميع أيام الامتحان وصادر للرقم نتيجة، ولكن في نتيجة الإنترنت جرى رصد مجموع صفر لعدم رصد نتائج التوابع بها، مشيرًا إلى أن الطالبة لها بيان درجات في المدرسة، حصلت فيه على 83 درجة، وهو الأمر الذي يعترض عليه الأب، بدعوى أنها متفوقة.