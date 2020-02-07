محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط شخصين بحوزتهما 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر أعلى الطريق الدائري.
كانت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائري تمكنت من ضبط مسجل خطر سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بمطروح- ربة منزل، مقيمة بالقاهرة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة الأول أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما 74 كيس تحوي بداخلها 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر ومبلغ مالي.
بمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة مطروح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة للتحقيق
كانت هذه تفاصيل خبر حاولا تهريبها داخل سيارة.. ضبط مسجل وسيدة بحوزتهما 100 ألف قرص مخدر بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.