حاولا تهريبها داخل سيارة.. ضبط مسجل وسيدة بحوزتهما 100 ألف قرص مخدر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط شخصين بحوزتهما 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر أعلى الطريق الدائري.

كانت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائري تمكنت من ضبط مسجل خطر سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بمطروح- ربة منزل، مقيمة بالقاهرة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة الأول أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما 74 كيس تحوي بداخلها 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة مطروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة للتحقيق