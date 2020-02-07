عرض فيلم وثائقي على شاشة إعلانات مدينة الطور عن الشهيد محمود العواد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عرض فيلم وثائقي على شاشة الإعلانات بمدينة طور سيناء بجوار مسجد المنشية، عن الشهيد نقيب محمود ناجي العواد، ابن مدينة الطور.
وقال محافظ جنوب سيناء، سيجرى عرض الفيلم الوثائقي خلال شهر فبراير الجاري، إحياءً لذكراه مؤكدًا أن شهداء الوطن سيظلوا رمزًا للفداء والتضحية والدفاع عن الوطن.
يذكر أن الشهيد النقيب محمود ناجي العواد، استشهد يوم 27 فبراير 2018، ويبلغ من العمر 23 سنة، متزوج، ولديه طفلة كانت تبلغ من العمر شهرين حين استشهد والدها.
واتسم الشهيد محمود ناجي، بحسن الخلق منذ طفولته ومحبة أصدقائه ومدرسيه، الذين أكدوا أنه كان نموذجًا للأخلاق، ويتسم بالتواضع، و روح القيادة منذ صغره.
كما أطلقت محافظة جنوب سيناء، اسم الشهيد على مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بمدينة طور سيناء، تخليدًا لذكراه.
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