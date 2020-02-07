مقتل 36 عنصرًا حوثيًا بنيران الجيش اليمني في مديرية نهم

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة - (أ ش أ):

قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الوطني اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش اليمني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم، صباح اليوم، ونتج عنه مصرع 36 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية كانت بحوزة الميليشيات.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات جوّية تعزيزات لميليشيات الحوثي غرب وادي نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير عربة مدرعة وطقمين كانا يحملان تعزيز ومقتل كل من كانوا على متنهما.