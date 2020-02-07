الرياض.. عاصمة للمرأة العربية

أعلنت د. هلا التويجرى، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة منح الرياض لقب (عاصمة المرأة العربية)، خلال تقديمها عرضاً يختصر لـ«خطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة وتمكينها»، ضمن أولى جلسات الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية لمجموعة تواصل المرأة العشرين، التى نظمتها جمعية النهضة واستضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تزامنًا مع رئاسة جمعية النهضة لمجموعة تواصل المرأة العشرين.
وابتدأ اللقاء بكلمة تعريفية عن مجموعة العشرين ومجموعة تواصل المرأة العشرين قدمتها د. ريم الفريان المديرة التنفيذية لدعم مجموعات تواصل العشرين فى المملكة العربية السعودية.
تلاها افتتاح أولى الجلسات الحوارية بعنوان (الوضع الراهن للمرأة
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان (الوضع الراهن للمرأةالسعودية فى إطار مجالات اهتمام مجموعة تواصل المرأة: الشمول المالى وريادة الأعمال) ناقش الجلسة نور العبدالكريم من بنك التنمية الاجتماعية وأفنان البابطين من «منشآت» وأمل دخان من الشبكة العالمية لريادة الأعمال السعودية، وأدار الجلسة د. سوزان اليحيى، أستاذ مساعد فى قسم تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة فى جامعة الأميرة نورة.
وفى الجلسة الثالثة، تحاورت د. أسيل المنصور من الهيئة العامة للإحصاء ود. عبير الحربى من المرصد الوطنى للمرأة وجواهر السديرى من جمعية النهضة حول آليات الرصد والمتابعة.
اختتم اللقاء بكلمة مقدمة من الأميرة موضى بنت خالد، رئيسة مجلس إدارة جمعية النهضة، موضحة أهمية هذه الحوارات والتى ستقام مجدداً فى مدينتى جدة والدمام للحصول على أكبر عدد من التوصيات التى تأمل أن تكون ذات أثر بالغ فى تصميم السياسات والتوصيات المتعلقة بالتمكين الاقتصادى للمرأة.
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