بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة..السعودية تستعد لتنفيذ 850 مشروعاً بـ600 مليار ريال

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية فى الرياض والذى تستمر أعماله يومى 25 و26 فبراير 2020، والذى يعد أكبر تجمع بالمملكة فى قطاع المقاولات.

وتشارك فى نسخة هذا العام من المنتدى 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة فى المرحلة القادمة، ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعاً، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعد منتدى المشاريع المستقبلية إحدى مبادرات الهيئة التى تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات وجميع المهتمين للاطلّاع على تفاصيل أهم المشاريع المستقبلية وأهم الفرص الاستثمارية التى توفرها.

كما يمثل المنتدى فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبليّة المطروحة، من عدة جهات تحت مظلة واحدة وفى مكان واحد مما يُمكنهم من إعداد خططهم

المستقبلية، فضلاً عن أنه يُمثِّل فرصة استثنائية لبناء العلاقات.

وسيتيح المنتدى للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بمُلّاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة الأمر الذى يُحسِّن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وخلق شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

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ودعت الهيئة جميع المقاولين والمستثمرين والمهتمين بحضور جلسات المنتدى إلى التسجيل عبر الرابط www.saudifpf.com.

يشار إلى أن هناك عدة مؤشرات أكّدت نجاح النسخة الأولى من المنتدى التى انعقدت فى عام 2019، حيث بلغت نسبة رضا المشاركين فى تلك النسخة 91%، مما انعكس إيجاباً على التفاعل من قبل الجهات المُهتمة للمشاركة

فى النسخة اللاحقة.

وارتفعت نسبة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، من 23 جهة إلى 35 جهة، وزادت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة، من نحو 450 مليار ريال إلى أكثر من 600 مليار، وبحضور متوقع لما يقارب 2000 مقاول، ومهتم بالقطاع.

وستشارك فى أعمال المنتدى هذا العام كل من: شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مشاريع الترفيه – SEVEN، وزارة الدفاع، وزارة الإسكان، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

كما ستشارك بالمنتدى كل من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، الهيئة العامة للطيران المدنى، الجمارك السعودية، هيئة تطوير بوابة الدرعية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمانة العاصمة المقدسة، أمانة الشرقية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، جامعة الملك سعود، الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، الشركة السعودية لشراكات المياه، شركة تطوير للمبانى، شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة أمالا، شركة المياه الوطنية، شركة جبل عمر للتطوير، مشروع القدية، مشروعات، ترشيد، ENGIE، Hill International.