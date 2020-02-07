تعيين 60 امرأة فى الدفاع المدنى بالرياض

كشف الفريق سليمان العمرو، مدير عام الدفاع المدنى تعيين 60 امرأة فى المديرية العامة للدفاع المدنى بالرياض كمرحلة أولى وستتوالى فى بقية مديريات مناطق المملكة وستكتمل هذه المنظومة قريباً، وجاء ذلك على هامش الملتقى السنوى للدفاع المدنى 2020 بعنوان «الحاضر وصناعة المستقبل» بالدمام.

كما أوضح أن دور المرأة توعوى فى مجال السلامة والوقاية من الحريق وفى مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول إليهن

فى المدارس والجامعات النسائية والمشاغل وسيكون للمرأة السعودية دور فى الوقوف على هذه المواقع والقيام بالكشف الوقائى وإجراءات ومتطلبات السلامة.

وأكد أن الدفاع المدنى نهج فى عقد المؤتمرات والاجتماعات السنوية مع كافة القيادات فى مناطق المملكة لمناقشة الأمور والمستجدات ومراجعة الخطط المنفذة والمستقبلية للدفاع المدنى والاطلاع على البرامج العلمية الجديدة فى العالم.

وأشار إلى أن التعاون مستمر على مستوى الخليج العربى، وأن فريق البحث والإنقاذ السعودى تم تصنيفه تصنيفاً عالياً من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ «انسراج» (INSARAG)، ومتطلعاً إلى استمرار التعاون الخليجى فى هذا المجال.

وقال إن الدفاع المدنى يتابع قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بمنع تكسيات واجهات المحلات التجارية بالتكسيات غير المطابقة والقابلة للاشتعال، بشكل دقيق حفاظاً على سلامة المبانى وقاطنيها، مؤكداً وجود تعاون مع وزارة الإسكان حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بتوفير متطلبات واشتراطات السلامة فى كافة المبانى التى تسلمها وزارة الإسكان للمواطنين.