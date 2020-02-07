مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن شابا فارق الحياة إثر إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي قرب طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة أن الشاب بدر نضال أحمد نافلة، لفظ أنفاسه متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، شمال غربالضفة الغربية.
ووصل الشاب إلى مستشفى طولكرم الحكومي بعد عصر اليوم، إثر إصابته بجروح حرجة للغاية بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة، وقد عملت الطواقم الطبية على السيطرة على النزيف قبل أن يعلن عن وفاته.
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