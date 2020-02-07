طائرة أممية تقل دفعة ثانية من المرضى من صنعاء

يتوقع أن تقل طائرة أممية اليوم دفعة جديدة من المرضى اليمنيين من صنعاء إلى عمّان، بحسب ما أفاد مصدر مطلع من منظمة الصحة العالمية. وأوضح المصدر أن الدفعة الثانية ستضم 24 مريضاً مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أقلت طائرة تابعة للأمم المتحدة الاثنين، مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة. وصعد سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة التي أقلعت من المطار الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي بعد الظهر متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي. من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني، في حينه بتدشين الجسر الطبي الجوي والذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.



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