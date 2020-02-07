متظاهرو العراق يهتفون ضد علاوي وإيران

توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد اليوم لتجديد تنديدهم بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وجاب المحتجون ساحة التحرير بمسيرات حاشدة، كما رفعوا هتافات «محمد علاوي مرفوض», ونقلت وسائل إعلام محلية مساء عن مصدر أمني قوله إن الصدامات تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

كربلاء

إلى ذلك، خرج المتظاهرون في كربلاء، بمسيرات حاشدة، منددين بالعنف الذي طال المحتجين خلال اليومين الماضيين على يد أنصار «القبعات الزرقاء» الموالين لرجل الدين مقتدى الصدر، كما دخلت القوات الأمنية مع المتظاهرين إلى ساحة الصدرين في النجف، وتولت حمايتهم, وشهدت محافظة ذي قار جنوب العراق مسيرات طلابية رفعت خلالها هتافات ضد إيران وضد تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي، فيما تعالت أصوات المعتصمين، منددة باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده إيران، كما هتف المتظاهرون في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية ضد أنصار زعيم التيار الصدري.

الديوانية

وشهدت مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية وقفات طلابية في جامعة القادسية، حيث رفع الطلاب شعارات مناصرة للمتظاهرين في العاصمة العراقية والنجف وكربلاء.

إلى ذلك، أعلنت جامعات ميسان الاتفاق بين تنسيقيات التظاهر على الاستمرار بالاعتصام والتظاهر حتى تحقيق المطالب، فيما شهدت مدينة الرميثة، مركز محافظة المثنى هتافات ضد مقتدى الصدر، في حين هتف المتظاهرون في السماوة ضد إيران، معتبرين أنها من ضغطت من أجل تكليف محمد علاوي.