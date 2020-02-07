الجيش الفرنسي يقتل 30 إرهابياً في مالي

قال الجيش الفرنسي إنه قتل أكثر من 30 إرهابياً في مالي خلال ثلاث عمليات في يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الجيش، في بيان، أن العمليات استهدفت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وتنشر فرنسا حوالي 4500 جندي في المنطقة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب. وتدير الأمم المتحدة عملية لحفظ السلام تضم 13 ألف جندي في مالي.

وقال الجيش الفرنسي إن جنود (عملية برخان) الفرنسية قتلوا حوالي 20 متشددا ودمروا مركبات عدة في منطقة جورما، كما قتلوا عشرة آخرين من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة ليبتاكو.

وأضاف أن طائرة مسيرة ومقاتلات وطائرتين هليكوبتر شاركت في العمليات.

وفي ديسمبر الماضي، قتلت القوات الفرنسية 33 متشددا في مالي في عملية شاركت فيها طائرات هليكوبتر وقوات برية وطائرة مسيرة قرب الحدود مع موريتانيا حيث تنشط إحدى الجماعات المتصلة بتنظيم القاعدة.

وقالت فرنسا يوم الأحد إنها تعتزم نشر 600 جندي إضافيين في المعركة ضد المتشددين في منطقة الساحل الصحراوي. وسوف تذهب أغلب التعزيزات إلى المنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

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