الولايات المتحدة لا تتوقع أن يؤثر كورونا على اقتصادها

توقع البيت الأبيض أن يكون لمرض كورونا تأثير ضئيل على الاقتصاد الأميركي، فيما أثني الرئيس دونالد ترامب على جهود الصين لاحتواء الفيروس.

وقال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس ترامب لا تتوقع أن يكون لفيروس كورونا أثر كبير على الاقتصاد الأميركي.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي، للصحفيين في البيت الأبيض، "هناك الكثير من المتغيرات المعنية وأمور لا نعرفها. داخلياً، بحثنا انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي، ربما عُشري واحد بالمئة، هذا كل ما توصلنا إليه حتى الآن. ومجدداً، بناء على الماضي وما نراه، (...) نعتقد أنه سيكون تأثيراً ضئيلاً للغاية".

بدوره، قال الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إن بكين تبدي "انضباطاً كبيراً" في مواجهة الفيروس.

وقال ترامب على "تويتر"، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينج، "سينجح خاصة مع قدوم الطقس الدافئ".

وأضاف "هناك انضباط كبير في الصين، حيث يقود الرئيس شي بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية. إننا نعمل عن كثب مع الصين لتقديم المساعدة!".