الجيش الفرنسي يعلن مقتل أكثر من 30 متطرفا في مالي

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الجمعة، قتل أكثر من 30 متطرفا في مالي خلال 3 عمليات يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الجيش في بيان الجمعة، أن العمليات استهدفت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أنّ مثلث الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر سيشهد قريباً عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهابيين.

جاء ذلك خلال زيارة بارلي إلى العاصمة المالية باماكو في إطار المنطقة التي تعتزم فيها فرنسا وحلفاؤها تركيز جهودهم لمكافحة الإرهاب.

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وقالت بارلي حينها: "ستحدث عمليات جديدة في الأسابيع المقبلة في هذا المثلث الحدودي شديد الخصوصية".

وأشارت إلى أن الرسالة واضحة تماما، قائلة: "نريد مواصلة الكفاح ضد الإرهاب لأن ما يحدث في الساحل، وانعدام الأمن السائد في الساحل، هو أيضا انعدام للأمن بالنسبة لنا جميعا نحن الأوروبيين".

كانت فرنسا اتّفقت مع دول الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا) خلال قمّة استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب الذي يهدّد المنطقة.

وتم الاتفاق خلال القمة على تشكيل قوة جديدة تحت اسم "تاكوبا"، تضمّ قوات خاصة من نحو 10 دول أوروبية لتعقب الإرهابيين عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.