كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جو وولش يعلن تخليه عن منافسة دونالد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب السابق المحافظ جو وولش، اليوم الجمعة، تخليه عن منافسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن أي شخص من الحزب الديمقراطي سيكون أداؤه أفضل من الرئيس الذي ستنتهي ولايته.

وحصل وولش على أقلّ من 1% من الأصوات أثناء الاقتراع الأول في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا. وقال لشبكة "سي ان ان"، "أنهي ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وانتُخب وولش عام 2010 عضواً في الكونغرس الأمريكي لولاية واحدة في بداية موجة "حزب الشاي" المحافظ المتشدد. وأوضح وولش أنه ترشح للانتخابات التمهيدية "لكي يكون هناك جمهوري يذكر الرئيس كل يوم إلى أي مدى هو ليس في مكانه".

وقال قبل أقل من 9 أشهر من الانتخابات الرئاسية، إن ترامب هو "حرفياً أكبر تهديد للبلاد. أي شخص ديموقراطي سيكون أداؤه أفضل في البيت الأبيض".

وكان قد أعلن الحاكم الجمهوري السابق مارك سانفورد سحب ترشيحه. ولم يبقَ في مواجهة دونالد ترامب إلا الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد.