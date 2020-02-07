كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جانتس يتهم نتنياهو باستغلال الأحداث الأمنية للدعاية الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، متهماً إياه باستغلال الأوضاع السياسية والأمنية من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.

وقال غانتس في تغريدة له عبر تويتر، أن نتنياهو يفقد السيطرة ويتصرف بعدم مسؤولية، لقد جعل من الكابينت سيركاً، ويبدل وزراء دفاع كما يغير جواربه"، على حد وصفه.

وأضاف: "نتنياهو يُخضع السياسة الخارجية لحملاته الانتخابية الدعائية، وهذا الأسبوع تفجر الواقع الأمني الصعب في وجهنا، ونتناياهو يتنزه في العالم ويستغل الأمن الإسرائيلي لتنفيذ سياسته".

وكان جانتس قد وجه في وقت سابق اتهامات مماثلة لنتانياهو باستغلال نفوذه من أجل تحقيق مكاسب انتخابية تتعلق باسترضاء وكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، خلال الانتخابات المقبلة المقررة في مارس المقبل، بعد فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية خلال جولتي الانتخابات السابقتين.

كما أثار توقيت إعلان الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل المعروفة باسم "صفقة القرن" تساؤلات حول ما إذا كان لدعم نتنياهو خلال جولة الانتخابات المقبلة، فيما اتهم مسؤولون إسرائيليون في المعارضة، نتانياهو بالمغامرة بأمن إسرائيل من أجل الانتخابات.