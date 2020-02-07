كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب الكونجرس الأمريكي بشطب "عزله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، الكونجرس الأمريكي بشطب "عزله" الذي أقره مجلس النواب.

وقال ترامب، خلال تصريحاته، مساء الجمعة: " تمزيق بيلوسي خطابي أمر مشين بحق الولايات المتحدة".

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وسبق أن نشر ترامب، على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو سخر فيه من رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

يأتي ذلك في خضم توتر العلاقات بين الاثنين، وخاصة بعد أن امتنع ترامب عن مصافحة بيلوسي، أثناء إلقائه خطابه الثالث في الكونجرس حول الوضع في البلاد، وردت الأخيرة بتمزيق نسخة من الخطاب ورميها جانبا بطريقة استعراضية، ووصفت خطابه لاحقا بـ"الهراء".

ويستعرض مقطع الفيديو الذي الذي نشره ترامب وحمل عنوان "قصص أمريكية نابضة بالحياة مُزقت إربا من قبل نانسي بيلوسي"، يستعرض لقطات مختارة مؤثرة أثناء إلقاء ترامب لكلمته في الكونغرس مع فواصل تظهر فيها بيلوسي وهي تمزق الأوراق التي حملت خطاب الرئيس.