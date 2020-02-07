بنموسى يتخذ أحد مكاتب المشور بالقصر الملكي مقرا له.. هل يعين مستشارا للملك؟

اتخذ رئيس اللجنة المكلفة بإعداد نموذج تنموي جديد، شكيب بنموسى، أحد مكاتب المشور السعيد داخل القصر الملكي بالرباط مقرا له، لتتبّع وقيادة أشغال المجموعات المتفرعة عن اللجنة وتنسيقها.

وقد نقلت مجلة “إيكونومي إي أنتربريز” عن مصادرها، أن بنموسى استقر في مكتب داخل المشور منذ بضعة أسابيع، مضيفة أن هذه الخطوة تعزز الأنباء التي تتردد حول احتمال تعيينه مستشارا ملكيا، على غرار ما جرى مع عبد اللطيف المنوني، الذي أصبح مستشارا ملكيا بعد إنهائه مهامه على رأس اللجنة التي تولت إعداد دستور 2011.

وفي حال تأكد هذه الأنباء، فإن ذلك سيكون جوابا عن الأسئلة التي يواجهها بنموسى حاليا، بشأن: “ماذا بعد تسليم التقرير النهائي للجنة؟”.