تفكيك شبكة لتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل المغرب نحو إسبانيا

قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن السلطات الأمنية، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجالي نقل وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة في اتجاه الجنوب الإسباني.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز 2400 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن سيارة نفعية بطنجة.

كما تم ضبط ستة زوارق مطاطية، وثلاثة محركات للزوارق، وستة مجاديف، وثلاثة براميل مملوءة بالوقود وخمسة مضخات هوائية.

ومكنت الأبحاث والتدخلات، بحسب نفس المصدر، من إيقاف العقل المدبر لهذه الشبكة وثلاثة أشخاص آخرين بطنجة يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية.