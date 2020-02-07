رجاء بني ملال يعقد جمعا عاما استثنائيا لإنتخاب رئيس جديد

حدد المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم يوم الخميس 27 فبراير الجاري، كموعد لعقد جمع عام غير عادي للنادي، بالغرفة الجهوية الفلاحية بمدينة بني ملال.

وكان رئيس رجاء بني ملال لكرة القدم، محمد عفيف الصغير، قد قدم استقالته من رئاسة الفريق إلى أعضاء المكتب المديري للنادي الملالي.

وبرر عفيف استقالته من رئاسة رجاء بني ملال، بكون الجو السائد “الفاسد والمشحون” في محيط النادي الملالي، كوّن له قناعة راسخة بعدم الاستمرار بالحماس نفسه.

ويعيش نادي رجاء بني ملال أزمة نتائج منذ انطلاق البطولة الاحترافية، إذ لم يحقق أي فوز، مسجلا 3 تعادلات، و12خسارة، ما دفع الجماهير إلى المطالبة باستقالة رئيس النادي.