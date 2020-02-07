مطعم أفريقيّ يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مطعمًا في جنوب أفريقيا، يتميّز بأكبر لائحة خيارات لمشروبات الحليب وتضمنت قائمته 207 نوعًا من مخفوقات الحليب، لينضم لموسوعتها بعد أن حطّم رقمًا قياسيًا.
ويقدّم مطعم "جيبسونس جورميه برجرز آند ريبس" 207 نوعًا من مخفوق الحليب "ميلك شيك" في قائمته لإرضاء جميع الأذواق.
ويقع المطعم في منطقة فيكتوريا آند ألفريد الساحلية في كيب تاون، ويقدم تشكيلة كبيرة من مخفوق الحليب بنكهات فريدة تتراوح بين شوكولاطة النوتيلا وجبن المسكربوني الإيطالي وكعك جبن أوريو، كما يقدم أصنافًا تقليدية أيضًا. ويوفّر المطعم خيارات خالية من الدهون وأخرى ملائمة للكبار فقط لاحتوائها على الكحول.
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