نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 23) اتحاد أبناء سخنين (0-0) أخاء الناصرة الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 19) نادي كرة قدم أور يهودا (0-1) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 19) هبوعيل باقة الغربية (1-0) أبناء عرعرة عارة أبناء زلفة (1-2) النادي الرياضي الطيرة مكابي طمرة (0-1) مكابي تسور شالوم هبوعيل إكسال (1-1) عيروني طبرية النادي الرياضي دبورية (1-0) هبوعيل كفر كنا النادي الرياضي حيفا (2-2) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 21) شمشون تل أبيب (0-2) هبوعيل قلنسوة شباب الطيبة (2-3) هبوعيل محنيه يهودا بيتار كفار سابا (1-0) شمشون أبناء الطيبة هبوعيل كفر برا (1-2) بيتار بيتح تيكفا هبوعيل كفر قاسم (0-0) بيتار رمات غان عيروني بيت دغان (1-2) أبناء يافا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 21) عيروني كسيفة (3-0) شباب رهط الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 21) أبناء نحف (0-1) أبناء كابول هبوعيل البعينة (4-0) بيتار نهريا Advertisements أخاء عكا (2-0) مكابي معلوت ترشيحا أبناء بئر المكسور (0-1) شباب كفر كنا أبناء طوبا (0-4) اتحاد أبناء مجد الكروم الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 21) أخاء إكسال (6-1) مكابي نافيه شأنان أبناء الرينة (1-0) عيروني نيشر النادي الرياضي بردس حنا (0-1) مكابي عرب النجيدات مكابي أم الفحم (0-2) أبناء الفريديس هبوعيل رموت منشيه (2-1) أبناء مصمص الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 20) مكابي حورة (0-6) مكابي عراد شباب اللقية (3-1) مكابي بئر السبع هبوعيل مرحافيم (3-3) هبوعيل شقيب السلام نادي كرة قدم بئر السبع (7-4) هبوعيل رهط الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 20) أبناء قلنسوة (4-3) بيتار بردس حنا هبوعيل كريات يام (3-1) أبناء جسر الزرقاء هبوعيل دالية الكرمل (4-4) هبوعيل كريات حاييم الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 18) هبوعيل شلومي (0-5) أبناء البعنة هبوعيل صفد (2-0) هبوعيل ترشيحا أبناء دير الأسد (3-2) هبوعيل دير حنا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 20) شباب الطيرة (1-0) عيروني أريئيل

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