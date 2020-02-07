أبناء سخنين وأخاء الناصرة يفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا اتحاد أبناء سخنين وأخاء الناصرة بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة الديربي العربي التي جمعت بينهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.
ووصل الفريقان إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أن أي منهما لم يحالفه الحظ في زيارة شباك الآخر لينتهي اللقاء بالتعادل الأبيض.
وبهذا التعادل رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أخاء الناصرة 22 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.
هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الجمعة القادم، فيما سيستضيف الفريق النصراوي شقيقه الفحماوي في اليوم نفسه.
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