شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا : ربع مليون مشترك يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب الرياح القوية والان نبدء بالتفاصيل
ويمكن أن تشهد منطقة نيويورك الكبرى رياحا تصل سرعتها إلى 40 ميلا (64 كيلومترا في الساعة)، مع هبوب عواصف تصل سرعتها إلى 65 ميلا في الساعة، من الظهر إلى الساعة السابعة مساء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية. وتسببت رياح مماثلة في الشدة في وفاة شخص واحد الشهر الماضي في المدينة جراء تساقط حطام، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
أما شمال نيويورك ومنطقة نيو إنجلند فتواجهان تهديدا مختلفا، حيث قال فرانك بيريرا، أحد خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن نظام الضغط المنخفض الذي تزداد قوته سريعا فوق وسط المحيط الأطلسي يمكن أن يتسبب في سقوط ثلوج يصل مستوى ارتفاعها إلى قدمين عبر تلك المناطق.
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