شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب : مولفاني سيبقى في منصبه والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض اليوم الجمعة إن تقرير شبكة "سي إن إن" بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو "تقرير كاذب".
وأجاب بـ "نعم" عندما سئل إذا ما كان سيبقي على كبير موظفيه والذي لا يزال يتولى مهام كبير موظفي البيت الأبيض "بالإنابة".
ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب لعزله الرئيس.
وفي معرض رده على سؤال إذا كان فيندمان في سبيله للرحيل، قال ترامب إنهم "سيتخذون هذا القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب : مولفاني سيبقى في منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.