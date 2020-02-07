اخبار العالم

ترمب : مولفاني سيبقى في منصبه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب : مولفاني سيبقى في منصبه والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في أعقاب تبرئة الرئيس في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ، حيث يستعد البيت الأبيض إلى فصل مسؤولين آخرين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض اليوم الجمعة إن تقرير شبكة "سي إن إن" بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو "تقرير كاذب".

وأجاب بـ "نعم" عندما سئل إذا ما كان سيبقي على كبير موظفيه والذي لا يزال يتولى مهام كبير موظفي البيت الأبيض "بالإنابة".

ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب لعزله الرئيس.

وفي معرض رده على سؤال إذا كان فيندمان في سبيله للرحيل، قال ترامب إنهم "سيتخذون هذا القرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب : مولفاني سيبقى في منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا