شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تخزين أدوات الوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال للصحفيين في جنيف "هذا الوضع تفاقم بالاستخدام واسع النطاق للمعدات الوقائية الشخصية خارج إطار الرعاية الصحية" مضيفا أنه تحدث إلى المصنعين والموزعين لضمان وصول الإمدادات إلى من يحتاجون إليها.
وقال أيضا إن بإمكانه رؤية ممارسات مثل التخزين لضمان أسعار أعلى داعيا الجمهور والقطاع الخاص إلى إبداء التضامن.
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