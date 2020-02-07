شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قفين شمال طولكرم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب بدر نضال أحمد نافلة هرشة متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قفين، شمال طولكرم، مضيفة أن الشاب هرشة ارتقى شهيدًا جراء إصابته بالرصاص الحي في رقبته مما أدى لقطع الشريان الرئيسي.

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