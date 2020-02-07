بالصور.. متظاهرون يعيدون نصب خيم الاعتصام في النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الجمعة، بإعادة المتظاهرين نصب خيم الاعتصام وبحماية القوات الامنية في المحافظة. وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بان القوات الأمنية دخلت مع المتظاهرين إلى ساحة الصدرين في محافظة النجف.

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