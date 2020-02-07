الموقف الأمني في ساحات التحرير والوثبة والخلاني

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً قليلة من المتظاهرين تتوافد إلى ساحة التحرير"، مؤكداً أن "الوضع الأمني في الساحة جيد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أعداداً متوسطة تتواجد في ساحتي الوثبة والخلاني، وسط صدامات متقطعة بين القوات الأمنية ومتظاهرين".

