كشف مصدر في الشرطة، الجمعة، عن الموقف الأمني في ساحات التحرير والوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً قليلة من المتظاهرين تتوافد إلى ساحة التحرير"، مؤكداً أن "الوضع الأمني في الساحة جيد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أعداداً متوسطة تتواجد في ساحتي الوثبة والخلاني، وسط صدامات متقطعة بين القوات الأمنية ومتظاهرين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أعداداً متوسطة تتواجد في ساحتي الوثبة والخلاني، وسط صدامات متقطعة بين القوات الأمنية ومتظاهرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الأمني في ساحات التحرير والوثبة والخلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.