'صالح محمد العراقي' يوجه رسالة إلى القوات الأمنية ووزيري الداخلية والدفاع

وجّه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رسالة إلى القوات الامنية ووزيري الداخلية والدفاع، فيما دعاهم إلى التعامل بحزم مع زارعي الفتنة ومعطلي الدوام والمحرضين على التفرقة.
وقال العراقي في الرسالة التي اطلعت عليها الخليج 365، :"رسالة إلى وزيري الدفاع والداخلية وكافة صنوف القوات الأمنية ما عدا الحشد الشعبي، عليكم بتحمل المسؤولية امام الله وامام الوطن وامام المرجعية وامام الشعب وامام الثوار، وان لا تتنصلوا من المسؤولية".
وأضاف :"عليكم بأخذ زمام الامور فوراً لاستتباب الامن والتعامل بحزم مع المخربين والفاسدين والمندسين وادعياء العنف ومنتهكي (القانون) وقطاع الطرق وزارعي الفتنة ومعطلي الدوام والمحرضين على التفرقة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ما يحدث في الشارع والمجتمع".
وأضاف :"عليكم بأخذ زمام الامور فوراً لاستتباب الامن والتعامل بحزم مع المخربين والفاسدين والمندسين وادعياء العنف ومنتهكي (القانون) وقطاع الطرق وزارعي الفتنة ومعطلي الدوام والمحرضين على التفرقة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ما يحدث في الشارع والمجتمع".
واوضح العراقي :"عليكم بحماية الحدود ومنع التدخلات كافة بقيادة مركزية وشجاعة ومن دون تدخلات الاحزاب والكتل ومن خلف الحدود فورا فورا فورا... والا ضاع العراق".
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