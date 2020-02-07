أطباء العراق يقررون تأجيل الاعتصام السلمي في المستشفيات إلى الشهر المقبل

قررن ممثلية أطباء العراق، الجمعة، تاجيل الاعتصام السلمي في المستشفيات الى الشهر القادم بعد ان كان مقرراً في الشهر الحالي، وفيما أكدت الممثلية البدء بالتصعيد السلمي ضد وزارة الصحة في جميع المؤسسات الصحية المتهالكة، شددت على تأجيل الاعتصام السلمي في مستشفيات العراق إلى الشهر المقبل.

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