نائب عن سائرون: علاوي يلتقي يومياً خمسة وفود من المتظاهرين ويريد اختيار حكومته بنفسه

أكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الجمعة، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي يومياً أربعة إلى خمسة وفود من المتظاهرين، مبيناً أن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه.
وقال العقابي في حديث لـ السومرية، إن "رئيس الوزراء المكلف رفض الضغوط السياسية وسيقدم كابينته من المستقلين".
وأضاف ان "علاوي يجري لقاءات يومية ليس فقط مع الكتل السياسية فحسب، بل يلتقي يومياً أربعة إلى خمسة وفود من المتظاهرين".
وأوضح العقابيي، أن "الكتل السنية والكردية تطالب باستحقاقاتها الدستورية من الوزارات، لكن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه".
وأضاف ان "علاوي يجري لقاءات يومية ليس فقط مع الكتل السياسية فحسب، بل يلتقي يومياً أربعة إلى خمسة وفود من المتظاهرين".
وأوضح العقابيي، أن "الكتل السنية والكردية تطالب باستحقاقاتها الدستورية من الوزارات، لكن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه".
وأشار النائب عن تحالف سائرون، إلى ان "رئيس الوزراء المكلف جل همه ان يستقر الوضع للمضي بانتخابات مبكرة".
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