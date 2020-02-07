غوارديولا: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها حساب مانشستر سيتي الرسمي عبر تويتر على الإنترنت: "ميسي هو لاعب في برشلونة، هو سيبقى هناك، هذه أمنيتي"، بحسب موقع "بي إن سبورت".

وتداولت الكثير من الصحف الإنكليزية خلال اليومين الماضيين أخباراً مفادها أنّ مانشستر سيتي صاحب الحظ الأوفر في التوقيع مع الأسطورة الأرجنتينية عقب الخلافات التي دارت بين الأخير والفرنسي أبيدال المدير الرياضي في برشلونة.

