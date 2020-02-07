نائب جمهوري ينسحب من منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/2/7 09:24 م بتوقيت أبوظبي
النائب الأمريكي السابق المحافظ جو وولش - أ.ف.ب
تخلى النائب الأمريكي السابق المحافظ جو وولش، الجمعة، عن منافسة دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية.
وحصل وولش على أقل من 1% من الأصوات أثناء الاقتراع الأول في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا.
وقال لشبكة "سي إن إن": "أنهي ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
وانتُخب وولش عام 2010 عضواً في الكونجرس الأمريكي لولاية واحدة في بداية موجة "حزب الشاي" المحافظ المتشدد، وأوضح وولش أنه ترشح للانتخابات التمهيدية "لكي يكون هناك جمهوري يذكر الرئيس كل يوم إلى أي مدى هو ليس في مكانه".
وقال قبل أقل من تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية إن ترامب هو "حرفياً أكبر تهديد للبلاد. أي شخص ديموقراطي سيكون أداؤه أفضل في البيت الأبيض".
وكان قد أعلن الحاكم الجمهوري السابق مارك سانفورد سحب ترشيحه، ولم يبقَ في مواجهة دونالد ترامب إلا الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد.
ويحظى ترامب بشعبية كبيرة في صفوف الجمهوريين. وتمّت تبرئته الأربعاء في مجلس الشيوخ أثناء آلية كانت تهدف لعزله، وذلك بدعم 52 من أصل 53 سيناتوراً جمهورياً.
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