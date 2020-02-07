"الثورية" السودانية عن لقاء البرهان ونتنياهو: يحقق مصالح عليا

دعا تحالف الجبهة الثورية المسلح، القوى السياسية السودانية، للتعاطي مع لقاء رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بروح وطنية خاصة أنه يحقق مصالح عليا للشعب.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة السعيد في أول تعليق على اللقاء الذي احتضنته عنتيبي الأوغندية: "إن علاقات السودان الخارجية يجب أن تُأسس على قاعدة تحقيق المصالح العليا للشعب بما ينعكس على أمن وسيادة واقتصاد واستقرار البلاد.

وأضاف أن "المبادرات الشخصية ضرورية لأحداث الاختراقات الكبيرة، ولكن العمل المدروس من المؤسسات المختصة ادعى للديمومة، مشددا على أن حالة التجاذب بين مؤسسات الدولة حول لقاء عنتيبي يلقي بظلال كثيفة على المشهد السياسي.

وناشد السعيد القوى السياسية للتعاطي مع لقاء عنتيبي بروح وطنية خالصة بعيدا عن المصالح التنظيمية الضيقة، وألا تؤثر تداعيات اللقاء سلباً على سير العملية السلمية في جوبا.

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، دافع الأربعاء، عن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الإثنين الماضي.

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وذكر البرهان، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين السودانيين، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعود بفوائد كبيرة للسودان، وأنه جرى بترتيب من الولايات المتحدة.

وأوضح أن اللقاء جاء بدون أي مطالب أو شروط مسبقة، وأنه سيسهم في اندماج السودان بالمجتمع الدولي، وأنه جرى بترتيب من الولايات المتحدة.

وأكد أن هناك محادثات تحضيرية سبقت اللقاء بثلاثة أشهر تمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي.

وبين رئيس المجلس السيادي بالسودان أن اللقاء جاء بدون أي مطالب أو شروط مسبقة، وسيسهم في اندماج السودان بالمجتمع الدولي، وتابع قائلا: "دعوتي لزيارة واشنطن واللقاء مع نتنياهو مرتبطان ببعضهما".

كما أكد أن قوى الحرية والتغيير ليست معترضة على الخطوة، ولكن اعتراضها على عدم التشاور حولها قبل إتمام اللقاء.

وأضاف البرهان أنه تم الاتفاق مع نتنياهو على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل بالأجواء السودانية ‎ما عدا شركة "العال" التي تملكها إسرائيل.