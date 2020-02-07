بعد تبرئته.. ترامب يطالب الكونجرس بشطب عزله لأنه "خدعة"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الكونجرس إلى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمت تبرئته في مجلس الشيوخ.



وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

والأربعاء الماضي، خرج ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ، على رفض التهمتين الموجهتين له.

وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

Advertisements

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب.





وفيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.

وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

وعقب حكم التبرئة، نشر ترامب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كإشارة لاحتفائه بمواصلة مهامه في البيت البيض، وفشل الديمقراطيين في عزله، مظهرا استعداده للتفوق في الانتخابات المقبلة وما يليها من انتخابات، وفي نهاية الفيديو تظهر لافتة أمامه دوّن عليها "إلى الأبد".