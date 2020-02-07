استشهاد فلسطيني وإصابة شرطيتين إسرائيليتين في مواجهات بالضفة

استشهد فلسطيني وأصيبت شرطيتان إسرائيليتان، الجمعة، خلال مواجهات عنيفة شهدتها الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "إن بدر نضال أحمد نافلة، 19عاماً، استشهد متأثراً بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة.

وأضافت الحادث وقع في مواجهات بقفين قرب طولكرم ونقل إلى المستشفى الحكومي، مشيرة إلى أن الرصاص أدى لقطع الشريان الرئيسي، وقد عملت الطواقم الطبية على السيطرة على النزيف قبل أن يستشهد.

من جهته أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى وجود 5 إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع تم علاجهم ميدانياً في بيتا قرب نابلس.

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كما أكد وجود 3 إصابات إحداها بالرصاص الحي بالكتف وإصابتين بالرصاص المطاطي إحداها بالوجه والأخرى بالفخذ في غزون قرب قلقيلية.

من ناحية أخرى أصيبت شرطيتان من عناصر حرس الحدود الإسرائيلي في مواجهات مع الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "قام مئات الفلسطينيين بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات شرطة الحدود التي تعمل في بلدة كفر عزون شمالي الضفة الغربية".

وأضافت أنه خلال المواجهات "أصيبت شرطيتان من أفراد حرس الحدود بجروح طفيفة وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وشهدت بلدة كفر عزون في وقت سابق مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أكثر من أسبوع تشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين رافضين استمرار الاحتلال وخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.