الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية الجمعة. وحسب الوزارة فان القتيل يدعى بدر احمد نافلة (19 عاما) الذي قتل نتيجة اصابته برصاصة في الرقبة، خلال المواجهات في قرية قفين القريبة من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.