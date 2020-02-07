مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية الجمعة.
وحسب الوزارة فان القتيل يدعى بدر احمد نافلة (19 عاما) الذي قتل نتيجة اصابته برصاصة في الرقبة، خلال المواجهات في قرية قفين القريبة من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية.
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