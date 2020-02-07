منظمة الصحة العالمية: الشركات تستغل الحاجة "الماسة" لمعدات الوقاية من فيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة 7 فبراير/شباط، إن بعض الشركات تستغل الحاجة "الماسة" لمعدات الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت المنظمة أنها تواجه نقصا في معدات الوقاية، لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت المنظمة إلى أنها تجري محادثات مع شبكة من موردي ومصنعي وموزعي ومقدمي الخدمات اللوجسيتية الدولية، لضمان الإمدادات الوقائية، التي حصلوا عليها لأولئك الذين يحتاجون إليها.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "الأولوية الأولى" في "الرعاية الصحية".

وقال تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز": "يمكن أن نرى بشكل واضح زيادة الطلب على معدات الوقاية من فيروس كورونا الجديد".

وتابع قائلا: "نواجه مشكلة في أنه نظرا لزيادة الطلب على معدات الوقاية يتم بيعها بأسعار مرتفعة، لذلك نطلب التضامن بين القطاع العام والقطاع الخاص لمواجهة تفشي الفيروس بصورة كبيرة".

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وكان أدهانوم قد قال إنه حتى صباح اليوم الجمعة، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وتابع: "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين، وهذا نبأ طيب، لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجددا".

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، أنه حتى منتصف الليل من يوم 4 شباط/فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافى 892 شخصاً، مشيراً إلى أنه تم الكشف أمس عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكداً أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ، شخص منها فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس، و11 في تايوان.