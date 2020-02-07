ارتفاع ضحايا كورونا الى 636 حالة في الصين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.



ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 31161 مصابا.

وفي إقليم هوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين به 22112، كما زاد عدد المصابين في ووهان 1501 أمس الخميس.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره أن بلاده "قادرة تماما" على القضاء على فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي لترامب إن الصين "واثقة تماما وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني.