عراقيون يتظاهرون وسط بغداد ضد علاوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بغداد
تقاطر مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد أمس للتنديد مجددا بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وجاب المحتجون ساحة التحرير بمسيرات حاشدة هاتفين باسم «السيستاني»، بعد الخطبة التي ألقاها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، منددا بالعنف الذي طال المحتجين في النجف الأربعاء الماضي.
كما رفعوا هتافات «محمد علاوي مرفوض».
إلى ذلك، خرج المتظاهرون في كربلاء بمسيرات حاشدة هاتفين «تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني»، ومنددين بالعنف الذي طال المحتجين خلال اليومين الماضيين على يد أنصار «القبعات الزرقاء» (الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر).
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