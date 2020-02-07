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لغم حوثي يتسبب في انفجار قارب واستشهاد وجرح 6 صيادين مصريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر، نتيجة انفجار لغم بحري فجر أمس الأول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية، جرى إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين - رحمهم الله - نتيجة انفجار اللغم البحري.

وأضاف أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكدا استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما اكتشف ودمر من الألغام 137 لغما بحريا، زرعتها ونشرتها الميليشيات الحوثية عشوائيا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.