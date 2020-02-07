أول تصريح من الرئيس السيسي عن تطوير عزبة الهجانة للقضاء على العشوائيات





أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بسير العمل في مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة، خلال جولة تفقدية ظهر اليوم الجمعة لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، "تفقدت جانبا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليا وأتابعها بنفسي. وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة".

ووجّه الرئيس خلال الجولة بإنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة، كما أمر باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة، لتيسير تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

كما وجّه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية، وقد قوبل الرئيس بالترحاب من أهالي المنطقة.

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وسيتم إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أح شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

وقوبل الرئيس السيسى بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، وأثناء مروره تصادف تواجد إحدي المواطنات من الباعة الجائلين، حيث أمر الرئيس بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.