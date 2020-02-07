لفت عضو كتلة "الجمهورية" القوية النائب ​جورج عقيص​، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى "أننا تفاجأنا بأول خطوة لوزير الزراعة الجديد ​عباس مرتضى​ في حكومة "مواجهة التحديات"، التي سمحت بادخال ​البطاطا​ المصرية الى الاسواق اللبنانية، وتجاهله لكميات البطاطا في البرادات في ​البقاع​، ووعده بحماية المزارع البقاعي"، معتبرا أن "يبدو أنّها "حكومة "زيادة التحديات" على المزارع اللبناني".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: يبدو أنها حكومة زيادة التحديات على المزارع اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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