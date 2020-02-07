يعقوبيان: السلطة طبّقت الإفقار غير المشروع على عموم الشعب اللبناني

شدّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المطلوب من السلطة كان تطبيق الإثراء غير المشروع على الّذين تولّوا مناصب عامّة، فطبّقت الإفقار غير المشروع على عموم ​الشعب اللبناني​".

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