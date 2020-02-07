تقدّم النائب ​زياد أسود​ بإخبار وشكوى أمام ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​، بواسطة وكيله المحامي أنطوان مارون عطالله، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، ضدّ كلّ من: حبيب نجم، آلان واكد، وجدي العرجا، ربيع الزين، كارلوس زغيب، غسان بستاني، ميشال بستاني، شربل زغيب المعروف بشربل يونان وروجيه عقيقي؛ وذلك على خلفيّة تسبّبهم بإيذاء أحد مرافقيه وتخريب الممتلكات العامّة والخاصّة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود تقدّم بإخبار وشكوى ضد 9 أشخاص لتسببهم بإيذاء أحد مرافقيه وتخريب الممتلكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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