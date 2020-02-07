الدفاع المدني: سحب سيارات احتجزت على طرقات حمانا وضهر البيدر وترشيش-زحلة بسبب تراكم الثلوج

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ يعملون منذ ساعات على سحب سيارات احتُجزت بسبب تراكم ​الثلوج​ على طريق ​حمانا​- المديرج- ​ضهر البيدر​، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".

وبيّنت أنّ "العناصر عملوا على سحب السيارات الّتي احتُجزت بسبب تراكم الثلوج على طريق ضهر البيدر- زحلة، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان. كما عملوا على إزالة الثلوج الّتي تراكمت على طريق ​ترشيش​- زحلة وسحب السيارات و​الشاحنات​ الّتي احتُجزت بسبب تراكم الثلوج".