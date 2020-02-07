ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني يعملون منذ ساعات على سحب سيارات احتُجزت بسبب تراكم الثلوج على طريق حمانا- المديرج- ضهر البيدر، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".
وبيّنت أنّ "العناصر عملوا على سحب السيارات الّتي احتُجزت بسبب تراكم الثلوج على طريق ضهر البيدر- زحلة، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان. كما عملوا على إزالة الثلوج الّتي تراكمت على طريق ترشيش- زحلة وسحب السيارات والشاحنات الّتي احتُجزت بسبب تراكم الثلوج".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سحب سيارات احتجزت على طرقات حمانا وضهر البيدر وترشيش-زحلة بسبب تراكم الثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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