عُقد لقاء تنسيقي في قاعة إجتماعات بلدية صيدا، تحضيرًا لإطلاق مبادرة مساعدات جديدة لعائلات وأسر محتاجة في المدينة، وذلك بعدما أنجزت بلدية صيدا مبادرتها الّتي أطلقها رئيس البلدية محمد السعودي مؤخّرًا بتقديم 100 مليون ليرة لبنانية مساعدات لعائلات وأسر محتاجة في صيدا.
وجرى خلال اللقاء عرض آليّة التنسيق المشتركة لإنشاء برنامج معلوماتي إحصائي لأسماء العائلات المحتاجة والموجودة لدى الجمعيات الأهلية في المدينة، الّتي سيتمّ إدراجها لتلقّي المساعدات الجديدة، بحيث يتم توحيد "الداتا المعلوماتية" كي لا تتكرّر أسماء العائلات المستفيدة لدى أكثر من جمعية".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء تنسيقي ببلدية صيدا تحضيرا لإطلاق مبادرة مساعدات جديدة لعائلات محتاجة بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.