لقاء تنسيقي ببلدية صيدا تحضيرا لإطلاق مبادرة مساعدات جديدة لعائلات محتاجة بالمدينة

عُقد لقاء تنسيقي في قاعة إجتماعات ​بلدية صيدا​، تحضيرًا لإطلاق مبادرة ​مساعدات​ جديدة لعائلات وأسر محتاجة في المدينة، وذلك بعدما أنجزت بلدية صيدا مبادرتها الّتي أطلقها رئيس البلدية ​محمد السعودي​ مؤخّرًا بتقديم 100 مليون ليرة لبنانية مساعدات لعائلات وأسر محتاجة في صيدا.

وجرى خلال اللقاء عرض آليّة التنسيق المشتركة لإنشاء برنامج معلوماتي إحصائي لأسماء ​العائلات المحتاجة​ والموجودة لدى ​الجمعيات الأهلية​ في المدينة، الّتي سيتمّ إدراجها لتلقّي المساعدات الجديدة، بحيث يتم توحيد "الداتا المعلوماتية" كي لا تتكرّر أسماء العائلات المستفيدة لدى أكثر من جمعية".